Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

De acuerdo con la misma versión, desde la Casa Rosada habrían impulsado la participación de Santiago Viola y de la familia Anzorreguy en la defensa, lo que fue interpretado como una maniobra de alineamiento con el oficialismo. “Desde el Gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem (es decir, el segundo de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem), pero los rechazó”, afirmaron allegados a Spagnuolo. Sin embargo, tanto Jorge Anzorreguy (hijo) como Viola desmintieron haber sido propuestos.