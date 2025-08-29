Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

El escándalo por los audios filtrados sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó este jueves un capítulo central: Diego Spagnuolo, ex director del organismo, se presentó en la Justicia con el patrocinio de los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze.
La decisión de Spagnuolo de formalizar su defensa se conoció después de que trascendiera que el Gobierno nacional le había ofrecido asistencia legal. Según revelaron fuentes cercanas al ex funcionario, el propio Ejecutivo buscó acercarle abogados de confianza. “Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más”, aseguraron desde su entorno, al tiempo que admitieron que Spagnuolo “está cagado en las patas”, según publicó el diario Lanacion.com.
De acuerdo con la misma versión, desde la Casa Rosada habrían impulsado la participación de Santiago Viola y de la familia Anzorreguy en la defensa, lo que fue interpretado como una maniobra de alineamiento con el oficialismo. “Desde el Gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem (es decir, el segundo de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem), pero los rechazó”, afirmaron allegados a Spagnuolo. Sin embargo, tanto Jorge Anzorreguy (hijo) como Viola desmintieron haber sido propuestos.
Finalmente, el ex director de la Andis optó por Aráoz y Rada Schultze como sus defensores. Este último cuenta con experiencia en derecho penal tributario y trayectoria en estudios jurídicos de prestigio, además de haberse desempeñado en áreas de resolución de conflictos en el ámbito público bonaerense.
La presentación judicial de Spagnuolo se produjo poco después de que el presidente Javier Milei anunciara públicamente que lo denunciará. Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario calificó de “falsa” la información que circula en los audios y aseguró que llevará el caso a los tribunales. Posteriormente, en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), ratificó su postura y calificó el episodio como “una opereta”.
“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, declaró Milei.
Dentro de la mesa chica del Presidente se analiza la estrategia para avanzar judicialmente contra Spagnuolo. Sin embargo, especialistas en derecho señalan que la presentación enfrenta obstáculos: los audios, aunque de interés público, no constituyen en sí mismos una declaración formal de corrupción contra el Gobierno. Un colaborador cercano al jefe de Estado reconoció que “por ahora no hay cómo avanzar contra él, salvo que ratifique las versiones ante sede judicial o en los medios”.
La tensión aumentó con la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a la voz de Spagnuolo, difundidas por el periodista Mauro Federico. En ellas se lo escucha criticar directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el círculo de poder del mandatario. “Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. ‘Lule’ también. Si lo ves, es negro y desagradable”, se afirma en uno de los audios filtrados.
En otra de las escuchas, el ex funcionario de la Andis habría hecho referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a su relación con “Lule” Menem. Según la grabación, Pettovello “le tiró con munición gruesa” a “Lule”, pero Karina Milei “lo protege”. “‘Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe“, se escucha en el registro.