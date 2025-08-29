Secciones
Política

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze encararán la defensa del ex director de la Andis.

SALPICADO. Pese a que desconoció públicamente las acusaciones, la estrecha relación entre Diego Spagnuolo y Javier Milei salpica al presidente. SALPICADO. Pese a que desconoció públicamente las acusaciones, la estrecha relación entre Diego Spagnuolo y Javier Milei salpica al presidente. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 1 Hs

El escándalo por los audios filtrados sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó este jueves un capítulo central: Diego Spagnuolo, ex director del organismo, se presentó en la Justicia con el patrocinio de los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze.

La decisión de Spagnuolo de formalizar su defensa se conoció después de que trascendiera que el Gobierno nacional le había ofrecido asistencia legal. Según revelaron fuentes cercanas al ex funcionario, el propio Ejecutivo buscó acercarle abogados de confianza. “Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más”, aseguraron desde su entorno, al tiempo que admitieron que Spagnuolo “está cagado en las patas”, según publicó el diario Lanacion.com.

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

De acuerdo con la misma versión, desde la Casa Rosada habrían impulsado la participación de Santiago Viola y de la familia Anzorreguy en la defensa, lo que fue interpretado como una maniobra de alineamiento con el oficialismo. “Desde el Gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem (es decir, el segundo de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem), pero los rechazó”, afirmaron allegados a Spagnuolo. Sin embargo, tanto Jorge Anzorreguy (hijo) como Viola desmintieron haber sido propuestos.

Finalmente, el ex director de la Andis optó por Aráoz y Rada Schultze como sus defensores. Este último cuenta con experiencia en derecho penal tributario y trayectoria en estudios jurídicos de prestigio, además de haberse desempeñado en áreas de resolución de conflictos en el ámbito público bonaerense.

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

La presentación judicial de Spagnuolo se produjo poco después de que el presidente Javier Milei anunciara públicamente que lo denunciará. Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario calificó de “falsa” la información que circula en los audios y aseguró que llevará el caso a los tribunales. Posteriormente, en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), ratificó su postura y calificó el episodio como “una opereta”.

“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, declaró Milei.

Elisa Carrió, sobre los audios: "Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro"

Elisa Carrió, sobre los audios: Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro

Dentro de la mesa chica del Presidente se analiza la estrategia para avanzar judicialmente contra Spagnuolo. Sin embargo, especialistas en derecho señalan que la presentación enfrenta obstáculos: los audios, aunque de interés público, no constituyen en sí mismos una declaración formal de corrupción contra el Gobierno. Un colaborador cercano al jefe de Estado reconoció que “por ahora no hay cómo avanzar contra él, salvo que ratifique las versiones ante sede judicial o en los medios”.

La tensión aumentó con la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a la voz de Spagnuolo, difundidas por el periodista Mauro Federico. En ellas se lo escucha criticar directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el círculo de poder del mandatario. “Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. ‘Lule’ también. Si lo ves, es negro y desagradable”, se afirma en uno de los audios filtrados.

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

En otra de las escuchas, el ex funcionario de la Andis habría hecho referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a su relación con “Lule” Menem. Según la grabación, Pettovello “le tiró con munición gruesa” a “Lule”, pero Karina Milei “lo protege”. “‘Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe“, se escucha en el registro.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Javier MileiMartín MenemCapital HumanoKarina MileiSandra PettovelloEduardo “Lule” MenemDiego Spagnuolo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En medio del escándalo por los audios, el riesgo país alcanzó el valor más alto en cuatro meses

En medio del escándalo por los audios, el riesgo país alcanzó el valor más alto en cuatro meses

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
2

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
3

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
4

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?
5

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales
6

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Por qué ayer fue un buen día para brindar (y hoy también) contra la tiranía de lo efímero

Por qué ayer fue un buen día para brindar (y hoy también) contra la tiranía de lo efímero

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas

Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas

Comentarios