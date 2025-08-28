Secciones
Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

En medio del escándalo por presuntas coimas que sacude al gobierno de Javier Milei, una nueva tanda de audios atribuidos al ex titular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, fue difundida ayer. En estas declaraciones, el ex titular de la Andis apuntó contra Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“A ver, estaban todas las empresas calientes”, se lo escucha decir. “Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendés 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y ‘ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo’... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente”, agregó.

“Son desprolijos, son desprolijos. Y todo eso es Lule -Menem-, todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogien... a todos con la pij... de Karina, no con la de él”. Spagnuolo mencionó además que “los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados”.

Comentarios