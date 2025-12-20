Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Arana habló de las dificultades de escalar en alta montaña

Por eso, el actor habló del esfuerzo físico que implica escalar el Lanín. “Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible; pero es muy duro porque cuando arrancás, de movida tenés cinco horas de trekking fuerte hasta el refugio. Descansás un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre”, detalló el actor.