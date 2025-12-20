Secciones
Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

El actor se dedica a hacer cumbre en alta montaña desde hace más de 15 años.

Facundo Arana logró hacer cumbre en el Aconcagua y en el Everest como parte de campañas de concientización sobre la donación de sangre. Facundo Arana logró hacer cumbre en el Aconcagua y en el Everest como parte de campañas de concientización sobre la donación de sangre. Foto: La Capital/Argentina Extrema
La semana pasada, mientras el chef Christian Petersen se preparaba para emprender la subida del volcán Lanín, sufrió una descompensación que terminó en su internación en terapia intensiva. El actor Facundo Arana, experto en expediciones a alta montaña, habló sobre el episodio que vivió el chef y aseguró que el episodio que vivió no se debió a una falta de preparación.

Petersen se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de San Martín de los Andes y, aunque trascendió que se consideró un traslado a Buenos Aires, se descartó hasta que la salud del chef mejore. El primer parte médico de Petersen indicó que su estado es reservado, encontrándose un cuadro de falla multiorgánica que precisa de atención médica especializada continua.

Facundo Arana dijo que Christian Petersen estaba preparado

Arana no vaciló en sostener la responsabilidad del chef internado. Cuando habló de las dificultades de escalar el volcán Lanín, aseguró que el escalador estaba preparado. “Conociéndolo a Petersen, no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer; y estaba en un estado físico bueno”, declaró en una entrevista en “A la tarde”, el programa de América.

En 2010, Arana hizo su primera cumbre en el cerro Aconcagua. En 2012 intentó un objetivo aún más ambicioso: llegar a la cima del Everest. Pero una descompensación lo obligó a abandonar la empresa y debió ser evacuado por un problema respiratorio cuando estaba a más de 4.000 metros de altura. Cuatro años más tarde, volvió a intentar hacer cumbre en el Everest, logrando esta vez su objetivo.

Arana habló de las dificultades de escalar en alta montaña

Por eso, el actor habló del esfuerzo físico que implica escalar el Lanín. “Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible; pero es muy duro porque cuando arrancás, de movida tenés cinco horas de trekking fuerte hasta el refugio. Descansás un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre”, detalló el actor.

“El Parque Lanín tiene protocolos de acción, de regulaciones, tiene prevención y gestión de riesgos”, contó sobre la prevención del sitio del que Petersen debió ser retirado. En ese protocolo, también habló de que en el parque se aseguran de saber quiénes son los expedicionistas que quieren hacer cumbre. “Si alguien que no está preparado lo quiere hacer, el parque lo va a saber”, sentenció.

Neuquén Facundo Arana
