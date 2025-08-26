Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

El dólar MEP operó a $1.357,16, por debajo del oficial por primera vez en seis jornadas en la city porteña, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.357,01, lo que implica una brecha negativa de -0,4% respecto al oficial. Por su parte, el dólar tarjeta y el dólar ahorro se vendieron a $1.781.