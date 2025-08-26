Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

El mercado financiero experimentó una jornada negativa este lunes, con una fuerte suba del dólar y desplomes generalizados en bonos y acciones, en medio de una creciente tensión política por denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno de Javier Milei, y un clima económico marcado por altas tasas de interés.
El dólar oficial trepó un 2,6% y avanzó $35 en el día, ubicándose en $1.370, muy cerca del récord alcanzado el pasado 31 de julio, cuando tocó los $1.380. En el segmento mayorista, la divisa subió $41 y cerró en $1.362.
El dólar MEP operó a $1.357,16, por debajo del oficial por primera vez en seis jornadas en la city porteña, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.357,01, lo que implica una brecha negativa de -0,4% respecto al oficial. Por su parte, el dólar tarjeta y el dólar ahorro se vendieron a $1.781.
La tensión también impactó con fuerza en los activos financieros. El índice S&P Merval cayó casi un 4% en pesos hasta los 2.021.852 puntos, y se hundió 6% en dólares, hasta 1.484,59 unidades. Las acciones más afectadas fueron las de Transportadora de Gas del Norte (-10%), Metrogas (-8,9%), Sociedad Comercial del Plata (-8,6%), Grupo Supervielle (-8,1%) y Banco Macro (-6,7%).
En los mercados internacionales, los ADRs argentinos también registraron fuertes pérdidas: Grupo Supervielle se desplomó 10,02%, seguido por Edenor (-8,7%), Banco Macro (-8,5%), BBVA (-7,4%) y Grupo Financiero Galicia (-7,2%).
El retroceso se profundiza tras una semana negativa para la bolsa local, donde el Merval ya había registrado una baja de 3,8% en pesos y 6,3% en dólares, la más pronunciada desde principios de abril.
En cuanto a la deuda, los bonos en dólares se hundieron hasta 4% en la plaza local -con el Bonar 2038 (-4%) y el Global 2041 (-3,9%) entre los más afectados-, mientras que en el exterior, los títulos argentinos cayeron hasta 2,4%.
En ese contexto, se especula con que el riesgo país habría superado los 800 puntos básicos, luego de cerrar el viernes en 767, marcando su nivel más alto en cuatro meses.
En esa línea, el Tesoro ofrecerá al mercado Lecaps, títulos dólar linked y bonos Tamar para secar la plaza de pesos.
El economista Gustavo Ber apuntó que “ante los crecientes ruidos” y la cautela del mercado de cara al escenario político post octubre, las encuestas privadas podrían empezar a ganar relevancia como termómetro del humor social, consignó el diario “Ámbito”.