Elisa Carrió, sobre los audios: "Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó duras críticas hacia la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en en medio de la polémica generada por la difusión de audios. Carrió describió a Karina Milei como "el personaje más oscuro" y sugirió que estaría involucrada en actividades de recaudación.
En una entrevista con Joaquín Morales Sola, Carrió declaró que la supuesta codicia y el ejercicio del poder de Karina Milei están intrínsecamente ligados al presidente Javier Milei. Afirmó que sería imposible que el mandatario desconociera cualquier actividad irregular de su hermana, particularmente en relación con el caso $Libra y el sector de la salud.
“¿No denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres, pero ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad?“, se preguntó y resaltó: ”Ella es la cajera tanto en el caso $Libra -que es un negocio para ellos- como en todo el negocio de la salud", afirmó. "Es imposible que Milei no esté al tanto del accionar de su hermana", agregó.
"Una trama de corrupción en el sistema de salud"
Carrió también mencionó estar investigando una presunta trama de corrupción en el sistema de salud, en la que Karina Milei también estaría implicada. No obstante, aclaró que no presentará la denuncia formalmente durante la campaña para evitar perturbar la verdad y no formar parte de operaciones políticas.
Según Carrió, el modus operandi del gobierno de La Libertad Avanza guarda similitudes con la administración de Carlos Menem en los años ‘90, al identificar componentes de corrupción similares. "(Los Menem) fueron haciendo negocios. No es que Eduardo Menem quedó pobre (después del gobierno menemista). Ascendieron de una clase social a otra (...) El negocio que está haciendo “Lule” es con empresas que seguramente son amigas. Tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián (Menem), hermano de Martín”, insistió Carrió.
Además, Carrió criticó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien calificó de cínico del poder y señaló su pasado como funcionario cercano a Daniel Scioli.
La ex diputada también se refirió a la presencia de miembros de la familia Menem en el Gobierno actual. En este marco insinuó posibles conexiones con hechos de corrupción en las áreas de salud y de seguridad. Asimismo, cuestionó los precios de los medicamentos en el país, al atribuirlos a negociados en la importación.
“Le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite: que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo”, resaltó.
En relación con el financiamiento político, Carrió reveló que en la campaña de 2003 le ofrecieron U$S500.000 de parte de laboratorios, oferta que rechazó. Finalmente describió al gobierno de Javier Milei como "perverso" y consideró que el "mileísmo" es una forma de peronismo encubierta.