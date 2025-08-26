Secciones
José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

Ante la insistencia de los periodistas sobre si la investigación podría afectar su campaña o sobre los audios que evidenciarían el esquema de corrupción, el candidato se limitó a señalar que seguirá trabajando.

Hace 2 Hs

En Junín, tras un acto de campaña, José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, fue consultado por la prensa sobre el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Espert evitó profundizar en el tema, enfocándose en su campaña electoral.

Al ser interrogado sobre su relación con Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, Espert respondió que es "la misma relación que he tenido con infinidad de liberales".

Ante la insistencia de los periodistas sobre si la investigación podría afectar su campaña o sobre los audios que evidenciarían el esquema de corrupción, el candidato se limitó a señalar que seguirá trabajando. "Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección", dijo.

Espert reiteró esta postura ante nuevas preguntas sobre el caso, manteniendo su estrategia de no opinar sobre el escándalo y redirigiendo la conversación hacia sus propuestas electorales.

Nuevos audios involucran a Pettovello y a Mondino

Paralelamente, se revelaron nuevos audios de Diego Spagnuolo que complican aún más la situación. En estos fragmentos, difundidos por Radio 10, Spagnuolo menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la ex canciller Diana Mondino.

Según Radio 10, los audios datarían de entre agosto del año pasado y principios de este año, sugiriendo que la presunta trama de corrupción en Andis podría extenderse a otros ministerios.

En uno de los audios, Spagnuolo afirma que Pettovello lo habría "dejado expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. En otro, menciona "quilombos grosos" que Mondino estaría teniendo.

