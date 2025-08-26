Secciones
EconomíaNoticias económicas

En medio del escándalo por los audios, el riesgo país alcanzó el valor más alto en cuatro meses

Los bonos cayeron hasta 3,5% y la incertidumbre crece por los vencimientos de deuda doméstica.

En medio del escándalo por los audios, el riesgo país alcanzó el valor más alto en cuatro meses
Hace 1 Hs

El riesgo país, indicador de la confianza inversora que elabora el banco JP Morgan, registró este martes un salto de 100 puntos básicos y se ubicó en 829 unidades, el nivel más alto desde abril.

La escalada se produjo en un contexto de fuerte tensión política, atravesado por el enfrentamiento de la gestión libertaria con los bancos y el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que golpeó de lleno en el corazón del gobierno de Javier Milei.

El dólar oficial se tomó un respiro y cerró en $1.356 tras cuatro alzas

El dólar oficial se tomó un respiro y cerró en $1.356 tras cuatro alzas

El impacto en la economía no tardó en reflejarse: los títulos públicos cayeron hasta un 3,5% y el castigo también alcanzó a las acciones.

Para el Ministerio de Economía, el aumento del riesgo país representa un duro revés, ya que la cartera necesita que el índice se reduzca de manera sostenida a la franja de 300/400 puntos para poder encarar la refinanciación de los compromisos en dólares que vencen en 2026. Por ahora, ese objetivo aparece lejano.

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Mientras tanto, en la Casa Rosada confían en que la incertidumbre electoral comience a disiparse en las próximas semanas y permita abrir margen para una recomposición. Sin embargo, antes de proyectar a mediano plazo, el Gobierno enfrenta una urgencia inmediata: esta misma semana vencen 13,7 billones de pesos en deuda doméstica.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Autos eléctricos en Argentina: entre mitos, verdades y un futuro mixto

Autos eléctricos en Argentina: entre mitos, verdades y un futuro mixto

Causa $Libra: EEUU levantó el embargo a Hayden Davis y podrá transferir tokens a Argentina

Causa $Libra: EEUU levantó el embargo a Hayden Davis y podrá transferir tokens a Argentina

“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

Sergio Berensztein: “El horizonte se presenta más complicado de lo que se imaginaba el Gobierno”

Sergio Berensztein: “El horizonte se presenta más complicado de lo que se imaginaba el Gobierno”

Impacto económico del fin de semana largo en Tucumán: $2.800 millones

Impacto económico del fin de semana largo en Tucumán: $2.800 millones

Lo más popular
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD
1

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
2

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
3

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
5

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei
6

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Más Noticias
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El gobierno de Javier Milei sube los encajes para sacar los pesos de la calle

El gobierno de Javier Milei sube los encajes para sacar los pesos de la calle

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios