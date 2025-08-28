Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

También elogió la honestidad del presidente Javier Milei, al diferenciarlo de Spagnuolo, de quien reconoció sus visitas a la Quinta de Olivos. Sobre el Presidente, resaltó que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y agregó: “No es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sin embargo, al ser consultado por su entorno consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”. “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, dijo.