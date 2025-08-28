Secciones
Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

El jefe de Gabinete calificó las acusaciones como una "operación política" orquestada por el kirchnerismo en el medio de la campaña electoral.

Hace 27 Min

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que resultó en la destitución de Diego Spagnuolo. "Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, sentenció.

En declaraciones radiales, Francos defendió a Eduardo "Lule" Menem, al asegurar que le parece "una persona irreprochable" y de confianza en la gestión. “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”, aseguró.

También elogió la honestidad del presidente Javier Milei, al diferenciarlo de Spagnuolo, de quien reconoció sus visitas a la Quinta de Olivos. Sobre el Presidente, resaltó que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y agregó: “No es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sin embargo, al ser consultado por su entorno consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”. “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, dijo.

Francos calificó las acusaciones como una "operación política" orquestada por el kirchnerismo en el medio de la campaña electoral. Señaló la rápida difusión de los audios en un medio opositor y la denuncia penal presentada por un abogado cercano al kirchnerismo como evidencia de una estrategia premeditada.

