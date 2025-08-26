Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Sobre el final de su discurso Milei destacó la importancia de que el sector público y el privado ahonden esfuerzos “para que el único objetivo sea sacar el país adelante”. “Del lado del Estado creamos las condiciones para que a ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas. No me importa el daño que puedan hacer, si di vuelta el déficit fiscal de 100 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”, remarcó el dirigente libertario.