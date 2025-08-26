Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Por primera vez, desde que irrumpió el tema en el seno de la administración libertaria, el presidente, Javier Milei, hizo un guiño sobre el escándalo generado por la filtración de audios atribuidos a un ex funcionario en donde se denuncia un presunto circuito de coimas. “Ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”, expresó.
En el marco de un acto organizado por la Corporación América, el titular del Poder Ejecutivo Nacional se mostró junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Justamente ella es señalada en una de las grabaciones como integrante del presunto sistema de recaudación ilegal de dinero.
Durante su exposición, el mandatario cargó de lleno contra la oposición política a la que tildó de “demagoga” y “vividora”. “No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo”, aseguró en alusión al kirchnerismo y a las leyes votadas recientemente en el Congreso que de acuerdo al discurso oficial dañarían el equilibrio fiscal.
En esta dirección, Milei no dudó en calificar de “destituyentes” a las posturas adoptadas por distintos espacios. “Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”, arremetió.
Sobre el final de su discurso Milei destacó la importancia de que el sector público y el privado ahonden esfuerzos “para que el único objetivo sea sacar el país adelante”. “Del lado del Estado creamos las condiciones para que a ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas. No me importa el daño que puedan hacer, si di vuelta el déficit fiscal de 100 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”, remarcó el dirigente libertario.
Anoche, el jefe de Estado fue el encargado de cerrar el acto de presentación de los candidatos del oficialismo para las legislativas bonaerenses en Junín.
Desde el escenario y ante un numeroso grupo de seguidores que lo acompañaron, Milei arrancó su discurso con duras críticas al kirchnerismo y loas a su hermana. “¡Gracias Jefe”, gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia.
Ni Karina, que habló antes, ni el jefe de Estado, que tomó la palabra al final, hicieron mención al escándalo de los audios. En cambio, el Presidente –al igual que lo hizo en el acto de la mañana- apuntó contra “las candidaturas testimoniales” del kirchnerismo y advirtió que el 7 de septiembre pondrán el último clavo al cajón del kirchnerismo.
En relación a la batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urnas embarazadas, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.
En este sentido, Milei sostuvo que en momentos “donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar”. “Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?” preguntó.
En los pasillos de Casa Rosada y en el entorno cercano al Presidente reconocen que Milei no hablará sobre el tema, a la espera de que su ex abogado personal y ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, hable públicamente.
Sin embargo, quienes si hablaron fueron los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en los audios.
Mientras el secretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza publicó un texto en redes sociales donde rechazó todo el contenido de los audios, el presidente de la Cámara de Diputados brindó una entrevista televisiva en la que dijo poner “las manos en el fuego” por su primo y por Karina Milei.
Nuevos audios, más involucrados y pruebas clave
Horas después de que Martín Menem y Eduardo Menem empezaran a desplegar la estrategia de defensa planeada por la Casa Rosada, se conocieron nuevos audios que involucran al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en donde se lo escucha con críticas a la gestión política del Gobierno y con cuestionamientos a varios funcionarios claves para el Presidente de la Nación.
Las nuevas escuchas se conocieron en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial. Allí, en el primero de los cuatro audios, el ahora ex funcionario apuntó contra una tal Sandra, que todo indica que se refiere a Pettovello, la ministra de Capital Humano.
“Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo groso también con Diana Mondino. No, no, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra... Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, se escucha en el mensaje.
En otro de los archivos el ex director del organismo nacional apunta contra otro funcionario como el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Sturzenegger me dijo: ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’. Me manda un estúpido que me empieza a cuestionar absolutamente todo” detalla.
Otro teléfono
Tras ser llamado a declarar en la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas, ayer se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios de Spagnuolo.
El accionista de la firma era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.
Jonathan Kovalivker es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería, a quien las fuerzas de seguridad encontraron el viernes pasado en el marco de uno de los allanamientos desplegados en la causa, cuando intentaba irse en su auto del barrio donde vive en Nordelta, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.