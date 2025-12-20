Secciones
Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

La periodista Fernanda Iglesias detalló cuál fue la primera señal de alarma que permitió al guía salvarle la vida y buscar ayuda.

Hace 3 Hs

Mientras el estado de salud de Christian Petersen se mantiene bajo un fuerte hermetismo, en las últimas horas comenzaron a circular algunos datos sobre la descompensación que sufrió antes de iniciar la excursión al volcán Lanín. En ese contexto, se destacó que la reacción inmediata del guía que lo acompañaba resultó clave para salvarle la vida.

Durante el programa Tarde o temprano, la periodista Fernanda Iglesias precisó que el episodio no se produjo en plena montaña, sino en el campo base. Además, señaló que el chef habría manifestado un presunto cuadro de “excitación psicomotriz” previo al ascenso.

Minutos críticos: qué le pasó a Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Iglesias también precisó cuál fue el primer síntoma que mostró Petersen y que alertó al guía de la excursión, Ezequiel Caporaletti: “Cuando (Christian) llega al grupo, él empieza a tener actitudes extrañas que llamaron la atención del guía, que es quien finalmente le salva la vida”.

Luego, describió el comportamiento particular que encendió las alarmas entre los presentes. “(Caporaletti) observó que Christian estaba un poco efusivo; se sacó los zapatos, las medias, se sacó la ropa y empezó a correr. Estaba agresivo”.

Según el relato, la reacción del guía fue inmediata. “Cuando Caporaletti lo ve, toma cartas en el asunto. El guía no solo llama a Gendarmería, sino que hace una denuncia en Parques Nacionales. Lo llevan al Hospital Junín de los Andes, que no tiene la infraestructura necesaria, y luego lo trasladan a San Martín de los Andes. Ya lo tenían sedado, entonces lo intuban. Él no llega desmayado, lo inducen”.

