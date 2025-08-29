Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) fue el escenario elegido por Javier Milei para referirse al escándalo que hace días tiene el Gobierno nacional en el centro de las críticas. Delante de otros políticos y los hombres de negocios más importantes del país, el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) acusó al “Círculo Rojo” de promover junto a la “casta” operaciones en su contra de difamación, en relación a los audios de Diego Spagnuolo que denuncian una presunta red de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira“, consideró y marcó: “Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios”.
En el marco de su exposición, el jefe de Estado apuntó directamente contra la Justicia al señalar que los integrantes del gabinete nacional se encuentran “a disposición una vez más” y espera que la situación se aclare pronto. “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”, sostuvo.
El Presidente aprovechó la oportunidad para dedicarle un fragmento de su discurso al ataque a pedradas que sufrió en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora durante una recorrida de campaña. Dijo que fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” con José Luis Espert -candidato a diputado nacional- y su hermana Karina. “Se les veía la desesperación”, ironizó.
Y continuó: “Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quede en medio de lluvias de piedras”.
En esta misma línea, durante su disertación frente a los miembros del Cicyp, añadió: “Vamos a dejar algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan, porque nos demuestran que tienen miedo, que están desesperados y que no vienen por Javier Milei, sino por la libertad de todos los argentinos”.
Los cuestionamientos al Congreso no quedaron al margen durante su discurso y el Presidente no dudó en describirlo como una institución “secuestrada por el kirchnerismo”. “Un Congreso que representa los intereses más bajos de los que vive el pagador de impuestos. Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos, quiere llevarse puesto al Gobierno elegido por el 56% de los argentinos”, cuestionó el Presidente.
“¿De qué manera? Yendo contra nuestro superávit fiscal, que consideramos la piedra angular del proyecto nacional. Lo hacen porque saben que nuestro plan está funcionando; de otra manera no estarían tan obsesionados con aprobar leyes de quiebra. Saben que a cada minuto que pasa se consolida un paradigma que tira por la borda su modelo, por eso están tan desesperados: ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas”, continuó.
A su vez, se refirió al veto al aumento al ingreso de los jubilados que la Cámara de Diputados logró blindar la semana pasada en el Congreso: “Si planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen; si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar; y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”.
Unos 50 audios
Mauro Federico, el periodista que difundió los audios de las presuntas coimas, se presentó ayer ante el fiscal que instruye la investigación, Franco Picardi, y entregó el material publicado hasta el momento.
La noticia la dio a conocer el propio periodista en declaraciones radiales. “Lo que hice fue incorporar de manera formal todo el material que nosotros venimos exponiendo en los medios en los que trabajo”, indicó en diálogo con radio La Red.
“Lo que le entregué al doctor Picardi es todo lo que se publicó. Deben ser unos 50 audios”, señaló el periodista. Federico acompañó el material con una declaración. No reveló quién se lo dio.
En las últimas 48 horas se difundió una nueva tanda de audios clandestinos, atribuidos también a Spagnuolo.
En esas últimas grabaciones, la voz que sería la del ex funcionario acusa a Eduardo “Lule” Menem de estar detrás del reparto en las contrataciones del organismo, se refiere de manera despectiva a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y critica el trabajo del vocero presidencial, Manuel Adorni.