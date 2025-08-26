Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Entre los primeros en hacerse eco están The Washington Post y Bloomberg, que describen la investigación como un supuesto esquema de sobornos en el entorno directo del mandatario argentino. Bloomberg tituló: “Escándalo de sobornos sacude al gobierno de Milei y amenaza su capital político”. Ambos, acompañados de otros medios que replican la información, mencionan ampliamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien también ligan con el criptogate.