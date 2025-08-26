Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

La crisis que enfrenta el Gobierno nacional no quedó contenida en los pasillos de la administración pública. El escándalo cruzó fronteras y se instaló en los principales medios del mundo, que ya lo comparan con un “Mani pulite a la Argentina”.
Entre los primeros en hacerse eco están The Washington Post y Bloomberg, que describen la investigación como un supuesto esquema de sobornos en el entorno directo del mandatario argentino. Bloomberg tituló: “Escándalo de sobornos sacude al gobierno de Milei y amenaza su capital político”. Ambos, acompañados de otros medios que replican la información, mencionan ampliamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien también ligan con el criptogate.
“Quién es quién”
Desde España, El País publicó un detallado “Quién es quién” en la trama de sobornos, con Karina Milei como una de las principales señaladas. El Mundo analizó el efecto interno en el Congreso y destacó que “el grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción”.
En otras naciones de Europa, corresponsales en Roma señalaron que “el Viejo Continente sigue de cerca las derrotas legislativas y los casos de corrupción vinculados a la familia presidencial”. Desde Suiza, swissinfo.ch informó sobre la decisión judicial que impide a Spagnuolo dejar el país.
La repercusión también llegó a América Latina. Emol, en Chile, tituló que “el escándalo salpica a Karina Milei”. En Brasil, la repercusión es alta: Folha de S. Paulo, O Globo y Veja replicaron la historia, mientras crece el interés de la diplomacia regional. Voces del periodismo remarcan que los funcionarios extranjeros consultan más a reporteros que a la propia Casa Rosada o la Cancillería.
A través de las agencias de noticias, el escándalo circula ya por gran parte del mundo, donde algunos opositores locales lo bautizan como “La Ruta del dinero K, de Karina”.