Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

El Presidente habló públicamente durante la inauguración del nuevo edificio de la Corporación América. Denominó a los opositores como “orcos destituyentes”.

Hace 2 Hs

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei habló este lunes en la inauguración del edificio Corporación América y cuestionó a la oposición porque consideró que "quieren romper todo".

Durante su discurso, el mandatario apuntó contra los “orcos destituyentes” con los que tiene que “lidiar” el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y evitó mencionar el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de Andis.

Milei no dudó en calificar su programa económico como “exitoso” pese a las andanadas “destituyentes” de la oposición “que apuntan a romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”. “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, esto era previsible porque, como en el ajedrez, las negras también juegan”, agregó al referirse a los reveces que sufrieron en el Congreso en los últimos días.

“No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo”, aseguró en alusión al kirchnerismo y a las leyes votadas recientemente que de acuerdo al discurso oficial dañarían el equilibrio fiscal.

Durante su breve discurso, el jefe de Estado agradeció especialmente al fundador de la empresa, Eduardo Eurnekian, y a otras autoridades con las que compartió su trabajo durante muchos años en Corporación América.

La influencia de Francos

Además, sostuvo que fue Francos quien lo impulsó a ser presidente y contó un poco de la historia de la relación entre ambos: “Primero a que escribiera en medios de comunicación y después, cuando él estaba trabajando en la campaña de Daniel Scioli, me sugirió que escriba un programa económico”. Asimismo, aclaró que lo tenía escrito 10 años antes y continuó: “Lo triste es que eran las mismas soluciones”.

“Sin lugar a dudas, la influencia de Guillermo ha sido determinante. Parece que vio algo que no se equivocó, porque terminé siendo presidente”, resaltó.

Temas Javier Milei
