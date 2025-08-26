Pablo Yedlin, sobre el ministro Mario Lugones: "Demasiado tarde para lágrimas"

En un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Acción Social y de Discapacidad, presidido por los diputados Pablo Yedlin y Daniel Arroyo respectivamente, se expresó malestar por la ausencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y del nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches. La convocatoria buscaba abordar las denuncias de corrupción que han tomado estado público.
El diputado Yedlin manifestó ante la prensa que había advertido previamente al ministro Lugones sobre las consecuencias de la desregulación y eliminación de programas de salud. "Es triste pero ocurrió y es la Justicia, y no nosotros, quienes deben condenar a los responsables. Lugones es demasiado tarde para lágrimas", afirmó Yedlin.
Durante la apertura del plenario, el diputado por Tucumán informó que ni Lugones ni Vilches respondieron a la invitación, sumándose a la ausencia de otros funcionarios nacionales en instancias de control parlamentario.
El sueldo en los talleres asistidos
Por su parte, el diputado Arroyo describió la situación económica de trabajadores en talleres asistidos para personas con discapacidad, contrastándola con las denuncias de corrupción. "una persona en Discapacidad que trabaja en talleres asistidos cobra $28.000 por mes, mientras escucha los audios que hablan de coimas, de millones de dólares", remarcó. Además, señaló falencias en las prestaciones y el cierre de hogares.
En el plenario también participaron una madre representante de niños con discapacidades del Hospital Garrahan y un dirigente del sector de personas con discapacidad, quienes se encuentran movilizados.