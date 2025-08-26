Pablo Yedlin, sobre el ministro Mario Lugones: "Demasiado tarde para lágrimas"

En un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Acción Social y de Discapacidad, presidido por los diputados Pablo Yedlin y Daniel Arroyo respectivamente, se expresó malestar por la ausencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y del nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches. La convocatoria buscaba abordar las denuncias de corrupción que han tomado estado público.