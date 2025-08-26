Secciones
“De enorme gravedad”: Kicillof pidió a la Justicia que actúe con celeridad y apuntó contra Milei
Hace 1 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escándalo que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y calificó el caso como “escabroso” y de “enorme gravedad”. En una entrevista radial, pidió a la Justicia que actúe con “celeridad” y apuntó directamente contra el presidente, Javier Milei: “No se puede negar el vínculo que tiene con Diego Spagnuolo”.

El mandatario bonaerense consideró que la desvinculación inmediata de Spagnuolo por parte del Gobierno nacional refuerza la veracidad del caso. “Si esto fuera trucho no lo hubieran echado”, sostuvo. En ese sentido, destacó la cercanía del ex funcionario con el presidente: “Es carne y uña con Milei, es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. No se puede negar su vínculo directo”.

Un patrón en la gestión de Milei

Kicillof vinculó el escándalo con otros episodios que, según él, marcan un patrón en la gestión de Milei. Recordó la polémica por la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA y dijo que el esquema de retornos en la ANDIS se suma a “una modalidad obscena”. Además, recordó que ya había cuestionado a Spagnuolo en su momento por declaraciones públicas contra personas con discapacidad, cuando un niño con autismo lo enfrentó. “Una persona capaz de decirle eso a un chico es capaz de cualquier cosa. Te habla de alguien sin escrúpulos”, aseguró en Radio 10.

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Con la mira puesta en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Kicillof llamó a votar para “transformar el enojo en voto” y “no quedarse solo en la queja”. “Muchos ya se dieron cuenta de lo que trajo Milei a la Argentina: nada. Es mucho más lo que se llevó”, ironizó. Y cerró con una advertencia: “Todos comprendemos la gravedad que tiene esto, si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, contra el INTA, contra la Anmat. Como ves en Andis, el ajuste es compatible con estas modalidades. Si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Este ajuste convive con prebendas y corrupción”.

