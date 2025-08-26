“De enorme gravedad”: Kicillof pidió a la Justicia que actúe con celeridad y apuntó contra Milei

Con la mira puesta en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Kicillof llamó a votar para “transformar el enojo en voto” y “no quedarse solo en la queja”. “Muchos ya se dieron cuenta de lo que trajo Milei a la Argentina: nada. Es mucho más lo que se llevó”, ironizó. Y cerró con una advertencia: “Todos comprendemos la gravedad que tiene esto, si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, contra el INTA, contra la Anmat. Como ves en Andis, el ajuste es compatible con estas modalidades. Si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Este ajuste convive con prebendas y corrupción”.