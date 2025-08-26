Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Desde Confianza Pública, Graciela Ocaña fue una de las voces más duras. La ex ministra de Salud y ex titular del PAMI, definió el escándalo como “una estafa a la confianza de los argentinos con Milei”. En diálogo con Radio Rivadavia, denunció que el Gobierno “vetó una ley para mejorar los ingresos de enfermeros, pero sí tenía plata para pagar coimas”. Además, sostuvo que el silencio del Ejecutivo es alarmante: “No rebaten nada, no niegan nada. Spagnuolo contó lo que pasaba e incumplió con su deber de denunciar. Pero al que él acusa lo echan, lo que le da verosimilitud a sus dichos. Y eso, si lo habló con el propio Presidente y no se hizo nada, podría ser causal de juicio político”.