Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

El ex canciller y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, fue uno de los primeros en pronunciarse. En declaraciones a Radio Delta afirmó que el escándalo “ya fue un golpe muy fuerte” para el Gobierno, y lo comparó con otros episodios recientes que afectaron al oficialismo: “Le entró la bala de la criptomoneda, le entró el Garrahan y ahora el tema de los pagos para discapacitados”. En opinió de Taiana, este caso “anticipa el desencantamiento” de gran parte del electorado con Milei, y asegura que el deterioro en la imagen del Gobierno se acelerará antes de las elecciones.
Otro de los dirigentes que se sumó a las críticas fue el economista y ex ministro Ricardo López Murphy, quien advirtió que el escándalo podría tener consecuencias graves tanto a nivel institucional como económico. “El caso Spagnuolo puede perjudicar la gobernabilidad de Milei y los mercados”, afirmó en una entrevista. López Murphy exigió transparencia total en la investigación y pidió que el Congreso cumpla su rol de control político: “Todos somos iguales ante la ley. Acá no debe haber intocables”. Propuso que todos los funcionarios implicados entreguen sus dispositivos personales y comparezcan ante el Congreso para esclarecer el caso.
Desde Confianza Pública, Graciela Ocaña fue una de las voces más duras. La ex ministra de Salud y ex titular del PAMI, definió el escándalo como “una estafa a la confianza de los argentinos con Milei”. En diálogo con Radio Rivadavia, denunció que el Gobierno “vetó una ley para mejorar los ingresos de enfermeros, pero sí tenía plata para pagar coimas”. Además, sostuvo que el silencio del Ejecutivo es alarmante: “No rebaten nada, no niegan nada. Spagnuolo contó lo que pasaba e incumplió con su deber de denunciar. Pero al que él acusa lo echan, lo que le da verosimilitud a sus dichos. Y eso, si lo habló con el propio Presidente y no se hizo nada, podría ser causal de juicio político”.