El guiño de Atlético Tucumán a San Martín en las redes y un fuerte reclamo de los hinchas

En tiempos donde las redes sociales gobiernan nuestras relaciones, también sucede lo mismo con las instituciones. Los equipos deportivos no solo no son ajenos a ellas sino que son la vía de llegada a todos sus hinchas. Si a esto sumamos pequeños lemas que nuestro fútbol ha ido incorporando, el de hoy es un ejemplo claro de la coalición de estos dos paradigmas. "Rivales, no enemigos", reza el dicho actual para evitar cualquier tipo de hecho de violencia. Por eso, y por la cortés no quita lo valiente (otro dicho), Atlético Tucumán saludó hoy a San Martín de Tucumán para su cumpleaños número 113.