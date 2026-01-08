Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

El 5 de febrero de 1956 se inauguraba en San Miguel de Tucumán una nueva línea de trolebús, la 101. La estación temporaria se ubicó en la intersección de Mate de Luna y 12 de Octubre: de un lado, Ciudadela; del otro, barrio El Bosque. Durante el acto de apertura, las autoridades exhortaron a los conductores a cuidar los coches y a realizar bien su trabajo, ya que de ellos dependía que los trabajadores llegaran en horario a desempeñar sus tareas. Con la implementación de la línea 101 se apuntaba a solucionar buena parte de las falencias del transporte público. 70 años después seguimos con los mismos problemas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Liderazgo: cuando achicarse es una forma de crecer

Liderazgo: cuando achicarse es una forma de crecer

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
3

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
4

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
5

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
6

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Más Noticias
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Osvaldo Jaldo, el señor enigma

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Comentarios