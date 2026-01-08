Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

El 5 de febrero de 1956 se inauguraba en San Miguel de Tucumán una nueva línea de trolebús, la 101. La estación temporaria se ubicó en la intersección de Mate de Luna y 12 de Octubre: de un lado, Ciudadela; del otro, barrio El Bosque. Durante el acto de apertura, las autoridades exhortaron a los conductores a cuidar los coches y a realizar bien su trabajo, ya que de ellos dependía que los trabajadores llegaran en horario a desempeñar sus tareas. Con la implementación de la línea 101 se apuntaba a solucionar buena parte de las falencias del transporte público. 70 años después seguimos con los mismos problemas.