Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

El cierre de 2025 deja un diagnóstico económico contundente. Casi ocho de cada 10 argentinos consideran que su salario pierde poder de compra frente a una inflación que en los últimos meses viene al alza. Pero eso no fue todo: los préstamos personales no tuvieron el diciembre deseado. El aumento nominal del crédito para consumo fue del 1,3%. “Fue un trimestre de franco retroceso en este segmento que venía liderando la recuperación del crédito en pesos en valores absolutos. El incremento de los indicadores de mora parece haber desalentado a las entidades financieras a seguir colocando al ritmo del primer semestre del año. Gestionar la recuperación de los clientes en situación irregular se presenta como el desafío más importante para la primera parte de este 2026”, indica Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.