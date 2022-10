Atlético: agridulce ¿despedida?

El aplauso sostenido por un minuto cuando finalizó el partido fue la muestra de cariño que eligió el hincha para agradecerle al equipo el torneo que realizó. “Yo me voy conforme por como habíamos empezado el torneo. Me voy feliz”, dice un plateísta casi con la sonrisa de oreja a oreja. Claro que esas palabras no condicen con la imagen de los jugadores tras el pitazo final de Pablo Echavarría.