Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Los cigarrillos electrónicos (CE), también llamados vapeadores o “vapers”, son sistemas electrónicos introducidos en los mercados en 2006 como una alternativa para fumar en reemplazo de los cigarrillos comunes, según advierte el Ministerio de Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/). El dispositivo produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina. El líquido para CE se presenta en un cartucho o tanque recargable, aunque cada vez son más populares los descartables debido a su menor costo. Ningún saborizante ha sido avalado para ser inhalado. En el país está prohibida “la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado ‘Cigarrillo Electrónico’, por la disposición 3226/2011 de Anmat, extendiéndose dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina”.