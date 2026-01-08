¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 29 grados, en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.
De acuerdo con el organismo, la probabilidad de tormentas se mantendrá durante todo el día, sin descartar la ocurrencia de lluvias en distintos momentos de la jornada.
Este escenario no será aislado: el SMN advierte que las tormentas también están previstas para mañana y para el sábado, extendiendo el período de tiempo inestable en la provincia.
Alerta amarilla
La alerta amarilla por tormentas rige en el sudoeste de Entre Ríos; el sur y norte de Santa Fe; el centro y sur de Mendoza; el centro de San Juan; el centro de La Rioja; el este de Catamarca; Tucumán; Santiago del Estero; el sur y centro de Corrientes; Chaco; el centro de Salta y el centro y este de Jujuy.
En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en lapsos breves. Los acumulados previstos rondan entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.