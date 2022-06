Infidelidad: "una cosa es el sexo y otra, la afectividad"

"La roba maridos no existe. Existen personas que se enamoran, que gustan, que deciden y que eligen". La psicóloga, sexóloga y terapista de pareja Mariana Luna rescata este concepto, al ser consultada por LA GACETA. "Por un lado, algunas mujeres se sienten tan desvalorizadas, que buscan vínculos con hombres no disponibles. Se encuentran atravesadas por sistemas vinculares patológicos. Caen siempre en el mismo perfil: el del mentiroso que dice que está mal con otra. En el consultorio las escucho decir 'siempre me engancho con comprometidos'", añade. Por otra parte, ciertos hombres se encuentran inmersos en relaciones tan vacías, que buscan otras mujeres, explica.