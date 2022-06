Piqué se siente "traicionado" por Shakira tras el anuncio de la separación

Ante la polémica, el mundo parece haberse separado entre los que están del lado de la cantante colombiana y los que están con el delantero del Barcelona, del cual se supo que estaría ofendido con su ex pareja por no cumplir con los códigos pactados sobre la información que se difundía. Según personas de su círculo íntimo, aseguran que no perdona que Shakira haya permitido que personas allegadas a ella expliquen en televisión que está triste, que se encuentra recomponiéndose y apenada, como si para él esta situación fuera agradable.