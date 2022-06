Aseguran que Gerard Piqué engaña a Shakira desde hace años

En Nosotros a la mañana y desde Barcelona, el periodista Marco Chiazza dio detalles de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué desde la puerta del piso de soltero del jugador. Chizza explicó que en ese departamento el jugador lleva viviendo “unos tres meses, desde que ya no está con Shakira”.

Sobre cómo impactó en España la noticia, el periodista reveló que la vida paralela de Piqué no fue una sorpresa para los catalanes: “Aquí en Barcelona se sabe que Piqué, desde hace años, -y no es el único futbolista, eso es evidente, no vamos a perjudicar la imagen de Piqué porque muchos futbolistas lo hacen- le es infiel a Shakira”.