Una tarotista vaticinó el futuro de Atlético Tucumán: ¿cómo le irá en la Liga Profesional?

A priori, la tarotista comentó que existen diferencias dentro del plantel que no benefician al futuro del “decano”. “Veo difícil que Atlético rompa con su mala racha. Está trabado y tiene una energía muy baja. Es como que tiene la intención de repuntar y no puede. Tiene muchos problemas internos que todavía no puede solucionar y que se arrastran del año pasado, que no finalizó de la mejor manera y ahora empeoró todo eso. Hay internas adentro que hacen que las cosas no estén claras entre los jugadores. Hay mucho desacuerdo y energía negativa”, indicó. “Muchos no se sienten cómodos con lo que están viviendo. No hay entendimiento entre ellos, lo que hace que sea muy complicado dar vuelta el presente”, añadió.