El inesperado giro en la separación Shakira-Piqué: la prensa española involucra al hermano de la cantante

“Están diciendo que al parecer no habría solamente una chica con la que Piqué podría haber sido infiel a Shakira, sino que hay más. Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente. Algunos apuntan a que esto podría venir de mucho antes, imaginen de lo que estamos hablando”. El periodista no aclaró a qué hermano de Shakira se refería, ya que la colombiana cuenta, por parte de padre, con unos nueve hermanos, recuerda el diario La Nación en su sitio web.