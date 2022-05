En Diputados, retoman el debate del proyecto oficialista sobre el Consejo de la Magistratura

Mónica Fein, del Socialismo santafesino, sostuvo que "cualquier reforma institucional requiere amplios consensos y hoy el oficialismo no está buscando eso, sino imponer una mayoría circunstancial". "De esa forma no están dadas las condiciones para hacer cambios sustantivos, porque no hay una disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional", aseveró.