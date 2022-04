Maniobra política de Cristina para integrar el Consejo de la Magistratura

Pablo Yedlin, senador por el Frente de Todos, explicó que es normal la separación del bloque, en especial teniendo en cuenta que se trata de un frente que no está exento de diferencias. “El Frente de Todos viene trabajando bajo la figura de una gran coalición, no es ninguna novedad que no todos hemos votado siempre en forma homogénea, sino que hemos tenido divergencias importantes, por ejemplo en el voto del arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo a LA GACETA.