Caso Villa: su abogado insistió en que el abuso "no existió"

Apolo brindó una entrevista hoy miércoles en el programa “Nosotros a la Mañana”, de Canal 13, y sostuvo que “él (Villa) me refirió que el hecho denunciado no existió. Me brindó su versión y el hecho denunciado no existió. Él tendrá la oportunidad de darle contexto a esos mensajes (chats)”.