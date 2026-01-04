La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

El testimonio de allegados sobre la salud de Schumacher

Richard Hopkins, ex jefe de operaciones de Red Bull, se refirió a la actualidad del alemán en una entrevista en Sportbible: “No he escuchado nada últimamente, pero sé que tiene un médico finlandés, un médico personal”. El técnico también manifestó una postura drástica sobre el futuro público del corredor. “No creo que volvamos a ver a Michael (...) Me siento un poco incómodo hablando de su condición, debido al secretismo que la familia, por las razones correctas, quiere mantener”, aseguró el exintegrante de McLaren.