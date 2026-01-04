La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

A 12 años del accidente en los Alpes franceses que marcó un antes y un después en la vida de Michael Schumacher y de su familia, Corinna Schumacher decidió romper el silencio con un mensaje cargado de emoción sobre la salud del ex piloto. La esposa de la leyenda de la Fórmula 1 eligió las redes sociales del siete veces campeón mundial para compartir una imagen acompañada de palabras sentidas, que generaron una fuerte respuesta del público.
El reconocido corredor de Fórmula 1 sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al caerse esquiando en 2014. Desde entonces, el hermetismo que lidera Corinna rige la vida diaria en la residencia suiza. Schumacher cumplirá 57 años el próximo 3 de enero bajo este sistema de privacidad total, además depende de asistencia continua y perdió la capacidad de comunicarse de forma verbal.
La inesperada revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"
Corinna Betsch, quien contrajo matrimonio con Michael Schumacher en 1995, compartió un mensaje en la cuenta oficial de X del piloto, a 12 años del accidente en Méribel. El posteo fue acompañado por una foto de ambos, en una inesperada revelación sobre el estado actual de la leyenda de la Fórmula 1.
“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, escribió la alemana firmando el mensaje como Corinna.
El testimonio de allegados sobre la salud de Schumacher
Richard Hopkins, ex jefe de operaciones de Red Bull, se refirió a la actualidad del alemán en una entrevista en Sportbible: “No he escuchado nada últimamente, pero sé que tiene un médico finlandés, un médico personal”. El técnico también manifestó una postura drástica sobre el futuro público del corredor. “No creo que volvamos a ver a Michael (...) Me siento un poco incómodo hablando de su condición, debido al secretismo que la familia, por las razones correctas, quiere mantener”, aseguró el exintegrante de McLaren.
También se supo que la leyenda de la Fórmula 1 depende de asistencia continua y perdió la capacidad de comunicarse de forma verbal, según reveló el periodista Félix Gorner, quien brindó información crítica en una entrevista con la emisora televisiva RTL: “Es una realidad muy dolorosa de aceptar. La situación es muy triste”