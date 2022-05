Más billetes para no resolver viejos problemas

“La inflación es la pérdida del valor de la moneda y en la medida en que no haya un plan de estabilización integral, la inflación seguirá deteriorando el valor del peso. No veo ningún motivo por el cual el mero cambio de figuras en los billetes pueda beneficiar a la economía. Por el contrario, el hecho que el gobierno dedique tiempo y esfuerzo al cambio de billetes en medio de una escalada inflacionaria es una señal alarmante de que no se está ocupando de los temas de fondo y está demostrando que no hay un rumbo económico definido”, enfatizó.