¿Cuánto se podría haber ahorrado si se realizaban billetes de $5.000?

El ex presidente del BCRA Guido Sandleris hizo un cálculo parecido. En un mensaje publicado en Twitter, apuntó contra la decisión de incorporar una nueva familia de billetes y calificó de "ridícula" la decisión de no emitir billetes de $ 5.000 ni de $ 10.000, lo que según sus estimaciones "ahorraría casi U$S 100 millones por año".