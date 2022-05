Presunto abuso sexual: Alperovich apunta contra dos funcionarios y un abogado

Con el procesamiento ya firme contra el ex gobernador José Alperovich, ingresó en instancias decisivas la causa donde se investigan distintos hechos de abuso sexual contra su sobrina segunda y ex colaboradora, ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en Tucumán, entre 2017 y 2018. El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, debe correr vista al fiscal Santiago Vismara (la querella no está constituída) para que se expida por la elevación a juicio, como ordena el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación.