Baños más cálidos: la tendencia en colores que reemplaza al blanco tradicional

Más allá de las decisiones estéticas, la higiene continúa siendo un eje central en este ambiente. La limpieza profunda semanal del baño es clave para evitar la proliferación de bacterias, virus y moho. La falta de mantenimiento puede derivar en infecciones gastrointestinales, problemas cutáneos, infecciones urinarias y afecciones respiratorias vinculadas a la humedad, lo que refuerza la idea de que diseño y salud deben convivir como pilares inseparables en uno de los espacios más importantes de la casa.