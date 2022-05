El procesamiento contra Alperovich quedó firme y la causa iría a juicio

Quedó a un paso de ser elevada a juicio la causa contra el ex senador José Alperovich por presunto abuso sexual contra su ex colaboradora y sobrina segunda. La defensa del ex gobernador de Tucumán (2003-2015) decidió dejar correr los plazos recursivos y no apeló el fallo del juez criminal y correccional Osvaldo Rappa, por lo que quedó firme el procesamiento y el embargo de bienes por $2.501.500.