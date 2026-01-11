La asombrosa ciudad subterránea que llegó a albergar a 20.000 personas

Ubicada a unos 85 metros de profundidad, Derinkuyu está compuesta por una intrincada red de túneles y pasadizos que se extienden a lo largo de sus 18 niveles. A lo largo de su historia, la ciudad cambió varias veces de manos como consecuencia de guerras, saqueos e invasiones. Originalmente fue construida por los frigios, luego ocupada por los persas y, siglos más tarde, utilizada por los cristianos durante la era bizantina.