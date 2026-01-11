Dormir mejor: las funciones del celular que ayudan a desconectarse por la noche

Desde la psicología y la medicina del sueño, profesionales argentinos advierten que el uso del teléfono en las horas previas a acostarse impacta de manera directa en la calidad del descanso. “No se trata de demonizar la tecnología ni de dejar el celular de lado todo el día, sino de cortar la hiperconexión antes de dormir”, explican desde equipos de salud mental que trabajan con trastornos de ansiedad y problemas de sueño.