“La valoración de Rappa fue espantosa”, dijo la defensa de Alperovich

La defensa de José Alperovich manifestó ayer que no había resuelto aún si apelará o no el fallo del juez criminal y correccional Osvaldo Rappa, quien procesó al ex gobernador de Tucumán (2003-2015) por nueve hechos de abuso sexual contra su ex colaboradora y sobrina segunda, al considerar que en la causa existen “elementos de convicción suficientes” para agravar su situación procesal. “Lo estamos estudiando. Esto es muy reciente”, dijo el abogado Mariano Cúneo Libarona. No obstante, rechazó las valoraciones realizadas por el magistrado en una resolución de más de 400 páginas, consideró que hay pruebas que no se tomaron en cuenta para el procesamiento y reclamó que haya un amplio juicio oral y público para brindar transparencia a un proceso controvertido.