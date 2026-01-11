Un error muy común en la cocina: por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo

Cómo cortar la albahaca para conservar su aroma y color

La forma ideal de manipular la albahaca es cortarla con la mano, justo antes de servir. Este método permite una liberación más gradual de los aceites esenciales y reduce al mínimo la oxidación. Otra alternativa es utilizar tijeras de cocina, siempre que estén muy afiladas o no sean metálicas, para evitar el daño excesivo en la estructura de la hoja.