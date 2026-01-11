Ocho ejercicios faciales que pueden ayudar a reducir la papada y mejorar el perfil del rostro

Según señala el Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, la papada puede generar baja autoestima, incomodidad y angustia. Este tipo de grasa también puede acumularse en el cuello y la cara, dando lugar a un morfotipo facial más redondeado. Su aparición responde a múltiples factores, entre ellos el envejecimiento -con la consecuente flacidez y disminución del tejido graso en la parte inferior del rostro-, la constitución física, la predisposición genética y el sobrepeso, que favorece la acumulación de grasa debajo de la mandíbula.