Caso Alperovich: “No creo en la situación de abuso; de ninguna manera”

Rojkés de Alperovich apuntó contra la denunciante. “Esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos… ¿Por qué volvería si se sentía tan mal y se sentía abusada?”, dijo. Y, sin dar nombres, planteó que hay una campaña de difamación contra el ex gobernador. “Hay alguien muy interesado en que esto no salga bien. Alguien muy interesado en hacer mucho daño a mi familia. Que por ahí viene la cosa, porque esta chica no es querellante, nunca más habló, no apareció otra denuncia, no hubo otra denuncia en este sentido de otra persona; tengo muchas certezas de quién está detrás de esto, pero no lo voy a identificar. Cuando este juicio termine se abrirán otros caminos de investigación”, expuso.