Presunto abuso sexual: qué argumentó el juez que procesó a Alperovich

“El distinguido juez Rappa ha dictado mi procesamiento siguiendo la versión de la denunciante. Lamentablemente no tuvo en cuenta pruebas importantes para reconstruir lo sucedido, testimonios, chats, informes de psicólogos, y mucha otra prueba aportada a la causa. Jamás abusé de la denunciante y no existió ningún delito. Mucha prueba, entre ella, testigos citados por la denunciante, me respaldan. Mi deseo es que se celebre un juicio oral amplio, con todas las pruebas, y se llegue a la verdad. Soy inocente y a la corta o la larga así lo declarará la justicia. Agradezco los mensajes de apoyo para conmigo y mi familia. Somos fuertes y saldremos adelante con la verdad.”