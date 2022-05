"Adhemar seguramente sea el mayor estafador de Latinoamérica", dijo el abogado de los damnificados

"Adhemar seguramente sea el mayor estafador de Latinoamérica. Hablamos de U$S 400 millones en un cálculo estimado del total de la estafa, pero me dijeron que con ese monto me quedo corto". Así lo afirmó Alfredo Aydar, quien es abogado de los inversores afectados por el negocio financiero de la firma investigada por la Justicia Federal. El letrado aclaró que representa a damnificados de Tucumán, Salta Jujuy, San Luis, Río Negro, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires y Catamarca.