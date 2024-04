Cuevas habló sobre la obsesión de los hinchas de San Martín de Tucumán: "La gente está dolida por lo de la Pandemia"

Según el volante, esta situación obliga a los jugadores a aprender a manejar las emociones de los hinchas. La volatilidad del “termómetro” anímico depende del resultado y se convierte en un arma de doble filo. “Intento no leer redes sociales. Cuando ganás, te suben a un pedestal que no es el correcto y, cuando las cosas no salen, te consideran que sos el peor. Es normal que la gente se enoje si tiramos un centro mal; lo entendemos porque es parte del juego. Pero tenemos que abstraernos para sacar nuestro mejor nivel”, señala.