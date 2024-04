Enfermedad inflamatoria intestinal: “Dejar de curar órganos y empezar a curar personas”

“El impacto en la calidad de vida de los pacientes es muy variado, como también lo es el espectro clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces es gente joven que no prevé de ninguna manera estar enferma, mucho menos de una enfermedad crónica que requiere medicación. Los síntomas de la enfermedad activa impactan en todas las áreas de la vida: social, laboral, recreativa e íntima”, explicó el doctor Juan De Paula, presidente del congreso y miembro fundador de la Pan American Crohn´s and Colitis Organization (Pancco) y ex presidente del Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Gadeccu).