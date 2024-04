Eliana Cortalezzi, en La Casa de Yamil

“Quemaste los libros”, le dijeron a Eliana Cortalezzi los médicos cuando, en 2018, se recuperó de un virus desconocido que le entró en su cabeza por un accidente y que puso su vida en riesgo. Esa salvación implicó un cambio en su existencia, desde entonces volcada a la música.

“Ya desde niña cantaba haciendo karaoke, pero todo era muy privado, en familia. Yo creo que me recuperé por mi fe en Dios y porque me pusieron música muy lentamente. Luego empece a darle más importancia trabajar y disfrutar con más fuerza de lo que me gustaba y me dediqué a los ritmos tropicales porque me gustaba ver cómo la gente los disfrutaba, bailaba y se divertía”, afirma. Esta noche podrán hacerlo en la peña La Casa de Yamil (España 153), donde compartirá escenario con Gabriel Sánchez, Juana Albornoz y Sangue Santiagueña, en un encuentro entre la cumbia y el folclore norteño. “Ambos ritmos son la combinación perfecta para una buena velada o un buen momento de festejo. Transmiten mucho lo que significa el tucumano y nos identifica un montón”, asevera.

“Cantar me genera buena energía y buena vibra; me da paz me hace olvidar un poco de la vida cotidiana. Me encantaría que valorase más el talento local, porque tenemos mucho para dar y si nos dieran la oportunidad de demostrarlo, seríamos el centro de atención de la Argentina”, sostiene la intérprete, que además ya investigó en la composición con la autoría de su tema “Vete”.

También habrá noche tropical en Los Arrayanes (Lavalle y Sarmiento, Banda del Río Salí), con La Champions Liga, Brahian Fernández e Izzi Mata, y la musicalización de Dj Borquez.