Las declaraciones juradas y el caso del tucumano Manzur

Según el artículo, el patrimonio promedio de los senadores fue de $ 63.878.601 a fines de 2022. Considerando una inflación acumulada a marzo de 396%, significa unos $ 252.320.474 por legislador. La media de cantidad de vehículos asciende a 1,5 y, aunque cuatro de ellos reportan no tener un auto a su nombre, sus patrimonios dejan intuir que no utilizan el transporte público. Un caso es el de la senadora Juliana Di Tullio, que refiere no ser titular de ningún auto, pero tenía tres casas y un plazo fijo en dólares por U$S 75.223,04 en ese entonces.