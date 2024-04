“Los últimos”, o la muerte del Chat GPT

Hoy aquel esplendor yace casi en ruinas. No hay dolor ni queja por lo perdido, aunque todo lleva esa melancolía de lo que queda al fondo, lo de más atrás; lo último. Y los héroes aquí no son valientes, ni siquiera corajudos; arriba del escenario sí actúan como héroes, pero francamente no lo son; es que, claro, son actores, todos: actantes, lectores y escritor, todos actuamos de algo dice Alejandro.