Por esa notable demostración que brindó el descendiente de Daddy Long Legs en Montevideo, es que conquistó a los uruguayos y se llevó las dos estatuillas a la que fue nominado: “Mejor Fondista” y “Caballo del Año” en Uruguay. “Sabíamos que podía ganar el premio de Mejor Fondista, pero no que sea Caballo del Año. Y no porque no lo merecía, sino porque es extranjero. Sin embargo los uruguayos mostraron una gran transparencia en la elección. La yegua Girona Fever, que es una fenómena, fue elegida mejor yegua, pero tranquilamente también podría haber ganado premio de Caballo del Año. Este fue el primer año que votó el público para este premio y la gente demostró un cariño especial por Ever Daddy. Nos hicieron sentir locales el 6 de enero en el Gran Premio José Ramírez. Fue emocionante la forma en la que fue recibido el ejemplar luego del triunfo. Me hicieron poner la piel de gallina cuando lo comparaban con Invasor, el crack que nació en Argentina y se consagró invicto en Uruguay, antes de triunfar en Estados Unidos y en Dubai”, expresó.